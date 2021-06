Le Biche, un thonier de 87 ans embarque à son bord des adultes handicapés pour voguer sur les flots

Après l'avoir restauré, l'association "Les amis du Biche" a décidé de proposer des balades en mer aux touristes. Mais depuis un an, l'association tente de développer une vocation plus sociale en proposant à des personnes en situation de handicap et à des jeunes du Centre de l'enfance, de faire un tour en bateau. #IlsOntLaSolution

S'il est longtemps resté au Musée maritime de Douarnenez, aujourd’hui il est de retour en mer. Le Biche, un thonier construit en 1934, vogue à nouveau près des côtes du Morbihan, c’est grâce à l'association “Les amis du Biche”. En 2003, des passionnés d'histoire maritime se réunissent pour réhabiliter le vieux navire, un renouveau qui interviendra en juin 2012.



Depuis, le thonier peut embarquer 16 personnes pour une balade de plusieurs jours et jusqu’à 30 personnes pour la journée. C’était le cas pour une vingtaine d’adultes handicapés qui ont eu la chance de monter à bord du Biche pour une journée en mer. Élise, marin d’un jour, se réjouit : “Je suis contente d’être sur un bateau.” Un autre passager, tout aussi heureux : “C’est la première fois et je suis très content. C’est une belle équipe de marins.”



Une dimension historique et une dimension sociale

Ce n’est pas la première fois que des personnes en situation de handicap embarquent sur le Biche pour une promenade en mer. Depuis le début de l’année, 75 adultes handicapés sont montés à bord. L’association "Les amis du Biche" a lancé un fonds “Biche partenariat et solidarité” avec pour but de donner une vocation sociale à la nouvelle aventure du thonier, en plus de sa dimension historique. “Ce navire est le dernier thonier à voile de Groix, qui pêchait le poisson de manière traditionnelle. Aujourd’hui le but c’est aussi de faire naviguer des personnes qui n’ont pas forcément les moyens financiers ou les moyens physiques.”



Car en plus de proposer des sorties à l’Adapei (l’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales), le Biche permet aussi aux jeunes du Centre départemental pour l’enfance de faire un tour en bateau.

1 € donné par une entreprise c'est 1 € donné par Solidarité Grand Ouest

Tous ces projets ont été rendus possibles notamment grâce à l’aide de Solidarité Grand Ouest, un fonds de dotation de la Banque Populaire Grand Ouest, qui réunit diverses associations et entreprises. Anne-Sophie Meysselle, animatrice du fonds, développe le projet : “Ce sont des associations et une entreprise qui s’appelle la Conserverie Groix et Nature qui ont choisi d’accompagner la collecte de notre fonds pour l’Adapei du Morbihan. Le principe est très simple et il est vertueux parce que quand vous donnez 1 €, la fondation Solidarité Grand Ouest abonde aussi d’1 €.”

Après sept heures de navigation durant lesquelles nos marins d’un jour ont appris à lever la voile ou encore à faire un nœud de chaise, il est temps de rentrer au port, toujours sous un soleil radieux et le sourire aux lèvres.