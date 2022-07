Jeux paralympiques : un ancien commando parachutiste vise une médaille en kayak

Rémy Boullé a une vie bien remplie. Il a d’abord fait partie de l’armée, avant un drame. À la suite d’un accident de parachute, il est devenu paraplégique. Aujourd’hui, il met toutes ses forces dans la discipline du kayak, qu’il pratique régulièrement. "Il faut encore que je travaille énormément parce que je ne suis pas encore numéro 1 mondial", précise l'athlète. Son objectif est clair : il veut être médaillé pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024.



Un militaire de métier

Avant de connaître un destin sportif dans le kayak paralympique, Rémy Boullé était commando parachutiste dans l’armée. Ses anciens collègues portent en haute estime l’athlète. "Il a toujours le mot pour rire. Même s’il ne va pas bien, c’est lui qui va toujours motiver les troupes. Quand on était en Guyane et que ça n’allait pas, la personne qui blague (…) c’est Rémy", explique l’un d’eux. Pour l’ancien militaire, le sport est une véritable passion puisqu’en plus du kayak, il pratique le vélo.