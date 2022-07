Vidéo Paris 2024 : un impôt spécial pour les Jeux olympiques "n'a jamais été envisagé", assure Tony Estanguet, président du comité d'organisation

Il n'y aura pas d'"impôt Jeux Olympiques", assure mardi 12 juillet sur franceinfo Tony Estanguet. "Bien sûr que non, ça n'a jamais été envisagé", indique le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojo) de Paris 2024 alors que l'ancien ministre des Sports et ancien champion d’Athlétisme, Guy Drut, alerte sur RTL sur le coût de l'organisation de l'événement et s'inquiète d'un éventuel impôt mis en place pour boucler le budget.

À deux ans du coup d’envoi des JO 2024, les coûts s’emballent à cause de l’inflation, mais "il n'y a pas de dérapage budgétaire sur les Jeux", assure Tony Estanguet. "Il y a six ans, en phase de candidature, le budget du Comité d'organisation était à 3,8 milliards d'euros. Depuis, on a augmenté et aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 4 milliards d'euros", indique le triple champion olympique de canoë. Il reconnaît des augmentations de budget "pour la partie infrastructures" à mettre, selon lui, sur le compte de l'inflation. "Depuis le début, on savait que le budget" allait "évoluer en fonction du contexte", explique le président du Cojo.

"Il reste un partenaire premium à aller chercher"

"On est dans les temps de passage", poursuit-il, même s'il "reste des questions". "Il reste un partenaire premium à aller chercher. On y travaille et je pense qu'on y arrivera", se projette le président du Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. "Le budget du Comité d'organisation est financé par de l'argent privé, un tiers apporté par le CIO, un tiers apporté par la billetterie, un tiers apporté par les entreprises, précise Tony Estanguet. On a déjà contractualisé 20 entreprises. On vient d'annoncer Carrefour comme nouveau partenaire premium. On est dans notre trajectoire de financement, on sera à 80 % en fin d'année. C'était notre objectif dès 2018".

Tony Estanguet se félicite, par ailleurs, que les chantiers soient "dans les temps". "Il n'y a pas eu un retard sur un seul des chantiers", assure-t-il.