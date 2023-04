Handicap : un Breton revit grâce au parasurf

Après un accident de moto, Mathieu Goujon a dû être amputé. Pour ce Breton d’adoption, la vie continue. Il a trouvé son salut dans le parasurf. Les mondiaux de parasurf en fin d’année sont dans son viseur.

Mathieu Goujon a perdu l’usage de sa jambe gauche après un accident de moto au Mexique en 2010. Au bout de 6 ans et 60 opérations, c’est l’amputation. Toutefois, ce francilien, Breton d’adoption, garde le cap. Hyperactif, il continue le sport et devient parasurfer. "Être dans l’eau pour moi, c’est le moment où tu ne ressens plus le poids de ton corps. […] C’est un endroit où je me sens normal", indique Mathieu Goujon.

Les mondiaux de parasurf pour objectif

En 2022, il a poussé la porte du Seven Island Surf Club à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) et commence à faire bouger les choses à la ligue de Bretagne. Tout le monde semble admiratif devant sa résilience. Mathieu Goujon vise les mondiaux de parasurf à la fin de l’année. Devant son ordinateur, il s’attelle à un autre challenge créer une association pour collecter du matériel et apporter de l’espoir aux porteurs de handicap. En outre, Mathieu Goujon a créé lui-même sa petite entreprise, un chantier naval.