Handicap : ils fabriquent des rampes d'accès en Lego pour les personnes en fauteuil roulant

Monter sur un trottoir, rentrer dans un magasin ou dans n'importe quel bâtiment recevant du public... des actions évidentes pour bon nombre d'entre nous mais qui peuvent tourner au casse-tête pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

La solution : un jeu d'enfant !

Et si la solution pour aider les personnes à mobilité réduite n'était pas à aller chercher plus loin qu'un... jeu d'enfant ? Avec ses rampes d'accès fabriquées en Lego, cette Allemande a fait le buzz il y a quelques mois avec son idée trouvée pour améliorer le quotidien de son mari. Depuis, l'initiative a été reprise par d'autres particuliers et des associations. En France, c'est APF Handicap France qui se lance dans l'aventure, notamment dans les Ardennes, où une campagne de récolte de ces célèbres briques vient d'être ouverte. Un projet baptisé Rampego.

1600 briques pour une rampe

Dans les locaux de l'association APF France Handicap de Charleville-Mézières, c'est Emmanuel Trussardi, l'un des bénévoles, qui s'est lancé dans la fabrication du prototype. 1600 briques et 20 heures de travail ont été nécessaires. "Il n'y a que des Lego. Ils sont tous assemblés et collés. Il faut qu'ils soient entrecroisés d'une certaine façon pour éviter les cassures", explique-t-il.

Des rampes personnalisées

Créer des rampes personnalisées et sur-mesure pour séduire les commerçants, c'est la prochaine étape de l'association. Le projet Rampego bénéficierait en premier lieu aux personnes en situation de handicap. Mais aussi aux parents de jeunes enfants, qui galèrent avec les poussettes en ville, ou encore aux commerçants qui pourront faire inscrire des messages personnalisés ou choisir les couleurs des rampes qu'ils mettent devant leurs magasins. Une initiative citoyenne facile à développer et qui pourrait faire des émules dans de nombreuses villes.