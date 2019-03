Handicap : des pilotes d’avion aveugles en France

À Marcé (Maine-et-Loire), ces non-voyants n’ont pas mis longtemps à prendre leurs repères. Au toucher, ils découvrent les modèles remis en état ou en cours de restauration dans un musée. Ils en apprécient chaque pièce, car malgré leur handicap, tous sont élèves pilotes. "Quand on y pense, ça paraît irréalisable de se dire qu'on peut voler en étant aveugle, concède Julien. C’est possible avec des approches un petit peu différentes sur la technique, mais la formation et l’instruction est exactement la même que pour un élève pilote voyant."

Un cas unique au monde

Julien a déjà été filmé aux commandes d’un appareil au côté d’un instructeur. Cette prouesse a été rendue possible grâce à un casque, qui se substitue aux instruments de bord. Patrice Radiguet a fondé l’association des "Mirauds volants" il y a tout juste 20 ans. Aujourd’hui il a plus de 600 heures de pilotage à son actif et partage ce rêve un peu fou avec 40 autres handicapés visuels, amateurs de sensations fortes. La France est le seul pays au monde à permettre aux handicapés d’exercer leur passion comme n’importe quel pilote, même s’ils ne seront jamais seuls aux manettes.

Le JT

Les autres sujets du JT