Handi-escalade : l'exploit de Philippe Ribière

Le rocher Es Pontàs à Majorque, l'un des blocs les plus difficiles à escalader dans le monde. Le Français Philippe Ribière vient de réussir cet exploit : un pari incroyable, car Philippe est handicapé, atteint d'une malformation aux mains et aux pieds. "Je ne peux pas vraiment tourner les poignets dans le sens inverse pour agripper les prises qu'on appelle désinversées, et pareil, pour les petites prises, vu que je n'ai pas de force, il faut que je fasse de la stabilisation en poussant vers le bas", détaille-t-il. Avec cinq fois moins de force dans les bras qu'un homme valide, le grimpeur se propulse au sommet en seulement dix minutes. Abandonné à la naissance, puis adopté par une famille de six enfants, il subit de multiples opérations pour donner à ses membres une fonctionnalité.

"Moi aussi, je voulais être Brad Pitt, je suis Philippe"

C'est par le sport qu'il se fera une place dans la vie. "Je me suis rendu dans un club de vélo, parce que c'était ça que j'aimais, et quand j'ai ouvert la porte, le responsable m'a regardé de haut en bas, il m'a dit : 'Non, je veux pas de handicapés dans mon club'", confie le grimpeur. Il se rend ensuite dans un club d'escalade, qui l'accueille cette fois à bras ouverts. Grâce à son talent, Philippe devient rapidement le premier athlète handicapé sponsorisé. Médaille de bronze de handi-grimpe, il abandonne la compétition pour se consacrer à l'escalade en pleine nature : "J'ai envie de prouver à celui qui est tout seul devant sa télé et qui est handicapé léger ou grave, qu'il peut faire des choses dans sa vie, on a des rêves, on peut les accomplir." À 41 ans et un mental en acier trempé, Philippe bouscule les montagnes. Avec son exploit à Majorque, il prouve une fois de plus que l'enthousiasme et l'humour sont des vertus inestimables : "Moi aussi, je voulais être Brad Pitt, je suis Philippe."

Le JT

Les autres sujets du JT