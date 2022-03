Handébat 2022 : les propositions des candidats à la présidentielle sur l'allocation aux adultes handicapés

Sept candidats à la présidentielle ou représentants de prétendants à l'Elysée ont participé mercredi 23 mars au Handébat 2022, à la Maison de la Radio et la Musique, à Paris, organisé par plusieurs associations et dont Radio France est partenaire.

Ils ont chacun été invités à se positionner pour ou contre la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui permet à celles et ceux qui en bénéficient d'avoir un minimum de ressources. Actuellement, les revenus du conjoint sont en effet pris en compte dans le calcul de cette aide. À l'exception de la représentante du président-candidat, Emmanuel Macron, ils se sont tous prononcés pour.

La candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, qui avait fait le déplacement, a ainsi estimé que la prise en compte des revenus du conjoint, dans le calcul de l'AAH "vise à nier le caractère individuel du handicap". La candidate socialiste, Anne Hidalgo, elle aussi présente, a elle estimé que la déconjugalisation est une question "d'autonomie" pour les personnes en situation de handicap. Les représentants de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Fabien Roussel (Parti communiste français), Valérie Pécresse (Les Républicains) et Éric Zemmour (Reconquête!, extrême-droite) ont également expliqué, devant l'assistance, que leur candidat est pour cette mesure.

Je défends l’accessibilité universelle et je garderai la question du handicap au cœur de toutes nos politiques politiques. Je veux que notre société soit plus inclusive et puisse garantir la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. #Handébat2022 pic.twitter.com/A9elYkABVd

Seule voix dissonante sur ce point, la représentante d'Emmanuel Macron, Sophie Cluzel, a expliqué qu'il n'était pas favorable à la déconjugalisation de l'AAH car "c'est une prestation sociale qui suit exactement la même ligne que toutes les autres prestations sociales, c'est-à-dire que quand on est en couple, on prend les revenus du couple, comme pour le revenu de solidarité active (RSA), comme pour l'AAH, comme pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)".

"On me dit souvent qu'on subit le handicap, et pas le reste, on subit aussi la pauvreté malheureusement et on subit aussi la vieillesse."