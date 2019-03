Feuilleton : des duos pour la vie (5/5)

Cela fait deux mois que Marie est rentrée chez elle avec Mango, en banlieue parisienne. Le chien s'est aussitôt adapté. Il a appris par exemple à ouvrir les portes coulissantes. "L'avantage de la méthode Handi'Chiens c'est que ça leur permet de continuer à apprendre tout au long de leur vie", explique Marie, qui, grâce à Mango, est plus indépendante. Elle sait qu'elle peut compter sur lui notamment en cas d'urgence. "Comme il n’aboie jamais, si on l'entend c'est que forcément il y a un problème. Ça me rassure de savoir que je peux bénéficier de son aide", explique la jeune femme.

Un lien unique entre chien et maître

Pour comprendre la force du lien qui, au fil du temps, unit ces animaux à leurs maîtres, Ève raconte comment l'arrivée du chien d'assistance Iffy a changé sa vie. "J'ai réussi à prendre mon autonomie, je suis partie de chez mes parents. J'ai aussi réussi à reprendre mes études alors que j'avais décroché. Iffy, c'est mes bras, mes jambes, la partie sereine de mon corps", raconte avec émotion la jeune femme. Iffy est capable d'anticiper les désirs de sa maîtresse et l'assiste tous les jours lorsqu'elle se rend à l'université.

