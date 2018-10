Essonne : une femme handicapée refoulée d'un magasin

La séance de shopping de Christine Chapelet a tourné court au centre commercial d'Évry 2, dans l'Essonne. Accompagnée de son chien d'assistance, elle voulait acheter un blouson chez Primark, une enseigne de prêt-à-porter. "Je rentre dans le magasin avec mon chien d'assistance. Le vigile me demande de sortir en m'expliquant que je ne peux pas entrer avec mon chien de compagnie. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer ma situation", déplore la femme handicapée. Ce n'est pas la première fois que Christine est expulsée d'un magasin à cause de son chien.

"Il faut dresser des amendes, c'est dans la loi"

En août dernier, c'est l'enseigne Lidl qui lui a refusé l'entrée. Emmanuel Gueria, son assistant de vie, l'accompagne pour faire ses courses dès qu'il le peut. "Quand je suis avec elle, j'arrive à intervenir et à raisonner le vigile", explique-t-il. Plusieurs personnes handicapées se sont retrouvées dans la même situation que Christine, au grand dam du gouvernement. "Il faut faire du punitif, on ne peut plus tolérer cela. Il faut dresser des amendes, c'est dans la loi", exige Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées.

