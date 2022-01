En Haute-Saône, un exosquelette aide les personnes handicapées à remarcher

FTR

C’est un miracle qui vient de se produire pour Chantal. Dans un fauteuil roulant depuis 6 mois à la suite d'une compression de la moelle épinière, cette patiente du centre de réadaptation d’Héricourt met à nouveau un pied devant l’autre. Et ceci grâce à l’exosquelette, un robot qui enveloppe les jambes et reproduit le mouvement de la marche. Ce dispositif motorisé révolutionnaire réapprend au cerveau et aux muscles à fonctionner ensemble. "Après une période d’immobilisation prolongée, c’est quelque chose qui se perd. Donc on installe le patient dans l’exosquelette pour qu’il n’oublie pas ce schéma de marche", explique Jean-Philippe Ehny, docteur en médecine physique et de réadaptation.

Des progrès notoires

Autre avantage de cet appareil : le patient regagne du tonus musculaire. "La verticalisation va solliciter des muscles qui ne l’étaient plus. C’est du temps de gagner pour la patiente", précise Antoine Manière, professeur d'activité physique adaptée. Après 600 pas effectués lors de la cinquième séance, les progrès de Chantal sont effectivement notoires. "Avec des séances de kiné adaptées, on sent les progrès. Ça aide beaucoup", témoigne la sexagénaire. Chantal est l’une des 20 patientes du centre d’Héricourt à bénéficier de cet outil ultramoderne qui aide à un retour vers l’autonomie.

En France, peu de centres de réadaptation possèdent cette technologie qui coûte près de 160 000 euros.