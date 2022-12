En France, Apple propose des sessions pour accompagner ses clients en situation de handicap

La prise d'autonomie par l'accompagnement. C'est l'objectif de l'initiative mise en place par la marque à la pomme dans ses magasins français. Apprendre à utiliser les fonctionnalités Apple pensées pour les personnes atteintes de troubles visuels, auditifs, physiques ou moteurs, au travers de sessions construites sur mesure en fonction des demandes et des handicaps. Un service qui vient en complément d'un achat effectué auprès de la firme haut de gamme.

Les rendez-vous se font en quelques clics sur le site web d'Apple. À l'Apple Store d'Opéra à Paris, ce sont deux sessions consacrées au handicap qui sont organisées par semaine, avant l'ouverture de la boutique au public.

Une fois le prix d'achat dépassé, c'est une tripotée d'outils qui sont disponibles, à retrouver dans les dédales du système iPhone, Mac ou iPad. Aide à la vision, avec le système VoiceOver qui lit les textes à l'oral, avec l'effet Loupe qui effectue un zoom sur l'écran ou encore un clavier en braille pour les personnes en déficience visuelle. Mais encore un système de reconnaissance sonore pour personnes malentendantes, alors averties d'un bruit par une notification visuelle ou un contrôle vocal pour les personnes à mobilité réduite.

Des fonctionnalités que les employés de la marque pensent encore trop peu connues des clients en situation de handicap et même du grand public. Hélène est malvoyante. Elle peut marcher sans canne mais éprouve des difficultés pour lire et se repérer : elle détaille son utilisation quotidienne du dispositif d'accessibilité Apple et des sessions d'accompagnements à franceinfo.

Fluidifier les actions quotidiennes

"Siri, c'est mon assistant personnel au quotidien", introduit Hélène. Son téléphone se révèle être son plus fidèle allié dans une routine où chaque étape demande un effort conséquent. Une aide dans des moments de creux, des déplacements ou bien même pour le simple fait de connaître l'emplacement de son smartphone. "Siri m'est vraiment utile. Il y a des choses bêtes mais très pratiques : si je suis dans la rue, je lui demande où je me situe car je ne peux pas lire le nom de l'endroit. Cela me permet également de retrouver mon téléphone chez moi."

Après acquisition d'un produit Apple, son appareil a pu être configuré en fonction de ses troubles : "J'avais des raccourcis à mettre en place, j'y vois mieux sur fond noir que sur fond blanc, la taille des lettres doit être beaucoup plus grosse, tout cela, il faut savoir le faire sur chaque appareil", témoigne Hélène. Il y a 8 ans, elle s'inscrit à sa première session sur l'accessibilité. "Quand j'ai compris que je ne pouvais plus lire, j'ai commencé à aller dans un cours Apple".

Ces "cours Apple" sur l'accessibilité, l'Apple Store d'Opéra à Paris en organise deux par semaine. Des rendez-vous personnalisés d'une heure trente où quatre personnes maximum sont regroupées pour profiter d'un accompagnement adapté à chaque handicap et besoin particulier. Quotidiennement, Hélène se retrouve face à de nouvelles problématiques lié à son trouble visuel, problématiques que les sessions l'aident à surmonter. "Par exemple, je fais beaucoup de photos et je publie sur mes réseaux, c'est original pour une malvoyante, mais il faut chaque jour apprendre de nouvelles petites choses", confie-t-elle.

Une aide à prix coûtant

Hélène n'utilise pas le système VoiceOver avec lequel elle se sent "plus lente". En revanche, le zoom lui est précieux, même si l'utilisateur doit apprendre "à le pratiquer régulièrement avec trois doigts" pour se l'approprier souplement. Des outils en pagaille dans un petit appareil, qu'il faut tout de même pouvoir se payer. "Ce n'est pas le moins cher des téléphones, je suis d'accord", concède Hélène. Les sessions d'accompagnement sont proposées aux clients comme une sorte de prolongement des services qui viennent avec l'achat d'un iPhone, d'un Mac ou d'un iPad.

Des fonctions avancées qui permettent à Hélène et à d'autres de faciliter leurs routines, même à l'étranger. À une condition près pour Siri : avoir de la connexion. "Je voyage beaucoup. Quand je suis ailleurs, Siri ne fonctionne pas parce que je n'ai pas la bonne carte Sim. Là-bas, je suis beaucoup plus perdue car je n'ai plus cette aide. Tout est plus difficile sans."

Que ce soit à l'étranger, ou pendant les confinements successifs liés au Covid-19, le fait de ne pas pouvoir assister aux sessions en présence fut délicat pour Hélène. Une assistance et un accompagnement au cas par cas utile, voire nécessaire pour certaines personnes en situation de handicap. Le tout conviendra aux personnes ayant les moyens d'acquérir un appareil de l'écosystème Apple.

