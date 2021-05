Dans la Vienne, des parcours en fauteuil-roulant pour sensibiliser les enfants au handicap

C’est un environnement qu’ils connaissent par cœur et qu’ils ont l’habitude d’arpenter debout sur leurs deux jambes. Un environnement qui devient tout de suite plus hostile quand on est en fauteuil-roulant. C’est l’expérience qu’ont vécu les élèves de cette école élémentaire de Neuville-de-Poitou dans la Vienne avec cet atelier de sensibilisation organisé par les membres de l’association APF France handicap. Un test grandeur nature avec différents parcours semés d’obstacles dans la cour de l’école, mais aussi dans les toilettes. Une réalité quotidienne pour les personnes en fauteuil, dont ont pu prendre conscience les enfants.

Contre les préjugés

Après le terrain, un peu de réflexion et un moment d’échange en classe pour aborder le handicap et la perception que l’on peut avoir. Les enfants ont par exemple découvert les images d’un surfeur amputé d’une jambe et équipé d’une prothèse, aussi à l’aise sur sa planche qu’un valide. Un moyen efficace de leur montrer que le handicap n’empêche pas d’avoir des loisirs, de pratiquer un sport, même les plus fous, et de se faire plaisir. Pour Guillaume Dayan, éducateur spécialisé intervenant près des enfants, ces ateliers ont pour but de développer auprès des enfants la notion de vivre ensemble, modifier les représentations que l’on peut avoir du handicap et enfin casser les préjugés.

Une approche qui pourrait aussi être proposée plus largement à des adultes, comme le confirme Pierre Bourry, animateur et accompagnant des personnes cérébro-lésées. Pour lui, il n'y a pas d'âge pour modifier sa perception sur le handicap. Du côté de l'école de Neuville-sur-Poitou, la sensibilisation va se poursuivre avec d'autres initiatives, comme cette course solidaire et inclusive organisée les 4, 5 et 6 juin par l'association partout en France et à laquelle participeront les élèves.