Cécifoot : jouer au football différemment

Comment jouer au football quand on ne voit pas ? Règle numéro 1 : les joueurs doivent tous être à égalité. Les malvoyants comme les non-voyants ont un bandeau sur les yeux. Règle numéro 2 : faire un bon repérage. "Quand on arrive sur le terrain, on en fait le tour avec tous les joueurs", explique Tidjiane Diakité, attaquant de l'A.S. cécifoot Saint-Mandé (Val-de-Marne). Règle numéro 3 : ouvrir grand ses oreilles. Le guide est derrière le but adversaire pour orienter les attaquants à la voix.

Augmenter l'autonomie des non-voyants

Tous les joueurs doivent se signaler en criant "voy" avant tout contact. En jouant au cécifoot, les joueurs non-voyants doivent se déplacer sans leur canne blanche. "Cette activité m'a permis de devenir très autonome pour me déplacer, prendre le métro ou faire toutes mes démarches administratives", raconte Tidjiane Diakité, attaquant de l'A.S cécifoot Saint-Mandé.