Caen : un parfum dans le tramway pour guider les personnes malvoyantes

Pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, prendre les transports en commun n'est pas si évident. Depuis lundi 22 novembre, un parfum est directement diffusé dans le système de ventilation du tramway de Caen (Calvados), afin de les aider. "Une odeur de produit ménager", analyse Mickael Aubert, de l'association des déficients visuels Valentin Hauy. Il s'agit en réalité de musc avec des notes de mandarine, de jasmin et d'anis.

Différentes odeurs selon les lignes

"On ne vit que par les informations extérieures puis visuelles, ça nous fait une charge mentale supplémentaire. Je ne suis pas sûr que ce soit très facile à intégrer, l'odorat", commente Mickael Aubert. La société de tramway travaille sur des parfums différents, qu'elle diffusera sur chacune de ses lignes, afin de proposer des aides multiples aux personnes en situation de handicap visuel. "Quand on a deux informations qui concordent, c'est toujours plus simple que quand on n'en a qu'une seule", explique Maxime Forêt, référent accessibilité de la société tram Kéolis.