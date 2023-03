Autisme : une résidence pour davantage d’autonomie

En France, il y aurait près de 600 000 adultes autistes. Nombreux sont ceux qui aspirent à davantage d’autonomie, mais ils ont peu d’alternatives hors du foyer familial. Dans les Yvelines, une résidence leur permet de vivre en colocation.

Ils ont emménagé dans leur premier appartement il y a un an. Ils tentent de devenir indépendants malgré leurs différences. "On peut bien se débrouiller et puis vivre le plus correctement possible". Dans cette résidence sociale d’une vingtaine de logements, tous les habitants sont autistes. Ils partagent quelques activités communes. Ils apprennent aussi bien à faire la cuisine, la couture, qu’à rédiger un CV.

"Refaire de nouvelles habitudes"

Leur défi, s’intégrer dans la société. Pour Tom, 22 ans, les débuts ont été assez difficiles "La nuit il n’y avait personne à aller voir si je n’étais pas bien (…) Il fallait refaire des nouvelles habitudes", raconte-t-il. Ici, les jeunes adultes autistes sont accompagnés par des éducateurs spécialisés pour apprendre les codes et gérer les tâches du quotidien. "On trouvait intéressant (…) que je quitte le cocon familial et que je vole de mes propres ailes", explique Xavier, 24 ans. Au niveau autonomie, tous les habitants de la résidence n’en sont pas encore à son stade. Pas question toutefois de les laisser sans activité. Ce type de résidence, il en existe très peu en France alors que l’Hexagone compte plus de 600 000 autistes.