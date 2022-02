Autisme : le combat d'Edouard Cousyn pour être indépendant

Si le jeune autiste de 24 ans fait sa valise avec sa mère, ce n’est pas pour partir en vacances. Edouard Cousin vient d’obtenir une place dans une résidence adaptée près de Lille (Nord) et s’apprête à vivre seul pour la première fois de sa vie. "On est allés visiter l’appartement, il a ouvert tous les placards, il s’est approprié les lieux", raconte Valérie Cousyn, la mère d’Edouard. Les journalistes de France 2 suivent Edouard depuis plus de quinze ans. Petit, il n’arrivait pas à gérer sa violence ne parlait pas et dormait très peu.





À lui de choisir les meubles et la décoration

Pourtant, l’école accepte de la garder, et année après année, le jeune autiste apprend à se contrôler. Il enchaîne les stages en restauration, obtient un CDI en commis de cuisine à temps partiel dans une brasserie de Lille (Nord). Des progrès importants, et de l’espoir pour ses parents. Et les parents d’Edouard ont eu raison d’y croire. Après trois ans d’attente, leur fils va emménager dans un appartement, et c’est à lui d’en choisir les meubles et la décoration.