Les établissements d'enseignement supérieur publics et privés d'intérêt général n'ont jamais autant accueilli d'étudiants handicapés. Selon le ministère, ils étaient plus de 59 000 à la rentrée 2022, soit sept fois plus qu'au début des années 2000. Une avancée considérable qui n'est pas forcément synonyme de bonne intégration. A la fac de Jussieu, à Paris, Antoine, en fauteuil roulant, a récemment raconté en vidéo son combat pour des locaux adaptés et un aménagement des cours.

Franceinfo souhaite donner la parole à des étudiants en situation de handicap (moteur, surdité, cécité, trouble autistique...) qui viennent de faire leur rentrée dans le supérieur ou qui sont plus loin dans les études. Vos salles de cours sont difficilement accessibles ? Vous peinez à obtenir un examen aménagé ? Vous estimez être peu écouté par les enseignants et l'administration ? Vous aimeriez créer plus de liens avec des camarades ? Il est question d'évoquer tous les ressentis, positifs comme négatifs, l'état d'esprit dans lequel vous êtes depuis le début de l'année.

Si vous êtes concerné et le souhaitez, vous pouvez répondre à nos questions dans le formulaire ci-dessous. Vos réponses seront consultées dans les prochains jours par nos journalistes. Elles resteront confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. L'anonymat est aussi possible. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront éventuellement lieu à une prise de contact directe.