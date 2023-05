À la Philharmonie de Paris, des sacs à dos vibrants pour les personnes sourdes et malentendantes

La Philharmonie de Paris s'associe à la société SoundX pour proposer à partir de la saison 2023-2024 des sacs à dos vibrants pour que les personnes en situation de handicap auditif puissent, elles aussi, profiter des concerts.

À partir de la saison 2023-2024, les sourds et malentendants pourront profiter de concert de musique classique à la Philharmonie de Paris. Cela, grâce à un appareillage pas plus grand qu'un petit sac à dos. Développé par la société SoundX, l'équipement est relié à une intelligence artificielle qui transforme les sons en vibrations ressenties par le corps. "On analyse l'intégralité du spectre audio de 0 à 20 000 hertz. On prend ces fréquences qui sont relativement hautes dans le spectre audio et on les retranscrit, avec une très très grande précision, dans un spectre vibrationnel qui est dans les basses", explique le concepteur, Damien Quintard.

Une technologie expérimentée depuis trois ans

L'équipement a été testé et amélioré, avec les élèves de l'Institut national des jeunes sourds à Paris. "On va pouvoir augmenter les instruments", se réjouit Elsa Fantucci, leur professeur de musique. "Ça va un peu dépendre de ce que les élèves me demandent. On pourra distinguer les cordes, violons, tous les instruments cuivres un peu aigus. Ça permet de les ressentir beaucoup mieux".

Ce que confirment les jeunes sourds : ils ressentent mieux les rythmes, l'intensité, les émotions de la musique. La Philharmonie de Paris souhaite tester puis étendre ce dispositif. "On va se laisser toute cette saison pour calibrer les choses, y compris d'un point de vue technique", annonce Hélène Lamotte, chargée de l'accessibilité à Philharmonie. Elle "espère que pour la saison d'après, une bonne partie des spectacles" seront équipés de ce dispositif. Une demi-douzaine de sacs à dos vibrants seront disponibles dès septembre.