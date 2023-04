France Assos Santé porte plainte contre la RATP pour avoir autorisé des publicités pour de l'alcool dans le métro à proximité d'écoles

Dans une lettre ouverte, la fédération France Assos Santé annonce le dépôt d'une plainte contre la RATP. Elle dénonce la présence d'affiches, dans les couloirs du métro et à proximité d'écoles, en décembre et janvier, faisant la promotion de l'alcool.

La fédération France Assos Santé porte plainte ce mercredi contre la RATP pour des affiches qui ont fait la promotion d'alcool en décembre et janvier dernier dans les couloirs du métro et à proximité d'écoles, a appris franceinfo via la lettre ouverte de la fédération.

Dans cette lettre ouverte adressée ce mercredi au PDG de la RATP et ancien Premier ministre Jean Castex, France Assos Santé affirme ne plus "jamais vouloir voir la promotion de l'alcool sur le chemin des écoliers et des plus jeunes, dans les couloirs de métro et sur les bus de la RATP".

La Fédération interpelle ensuite directement le PDG de la RATP : "Vous ne pouvez pas être indifférent aux effets de la campagne de publicité sur vos lignes de transport de décembre 2022, à janvier 2023", écrit France Asso Santé ajoutant : "Les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants parisiens empruntant le métro ont été soumis à une campagne agressive faisant la promotions d'alcools forts et de vin à table".

"On a constaté qu'il y avait des établissements d'enseignement à proximité des stations où ont été exposées ces immenses affiches" Claude Rambaud, vice-présidente de France Assos Santé à franceinfo

A noter que faire la promotion de l'alcool n'est pas interdit, en revanche, le faire à proximité d’une école, d’un collège ou d’un lycée, n'est pas autorisé : "Même s'il y a le petit bandeau pour dire que c'est dangereux, il faut éviter d'en mettre dans des stations à proximité d'établissements scolaires parce que là, les jeunes stationnent devant les affiches quand ils attendent le métro", explique à franceinfo Claude Rambaud, la vice-présidente de France Assos Santé.

En plus de France Assos Santé, la Ligue nationale contre le cancer, l'Union nationale des associations familiales (Unaf) et les Fédération nationale des amis de la santé (FNAS) ont décidé de s'unir à ce dépôt de plainte contre "les promoteurs de cette campagne d'affichage pro-alcool". La Fédération rappelle que chaque année, l’alcool tue 40 000 personnes en France.