Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir de la publicité pour l'alcool par les influenceurs

L'association Addictions France a décidé de s’attaquer aux marques d’alcool sur TikTok et Instagram. Un nouveau terrain de jeu pour les bouteilles et canettes d’alcool pour conquérir les jeunes. Car si la publicité pour l’alcool est interdite à la télé, sur les réseaux sociaux les bouteilles peuvent se faire mousser sans pression.

Par exemple, AnnaRvr, 500 000 followers, qui raconte comment elle a carrément lancé sa propre bouteille de rosé très glamour en partenariat avec le groupe industriel Gérard Bertrand. Un "rêve" qui se réalise comme elle l’explique dans l’une de ses vidéos. Des contenus comme celui-ci l’association Addictions France assure en avoir recensé plus de 7 000 en un an et demi.

Présenter l’alcool de façon objective

L'association veut donc les faire interdire et il existe une occasion en or puisqu’une loi sur les influenceurs vient d’arriver à l’Assemblée nationale. Deux amendements ont été déposés. Mais pourquoi ne pas avoir inscrit directement cette mesure de santé publique dans le texte ? L’un des rapporteurs de la proposition de loi explique qu’effectivement cela aurait été "souhaitable" mais il a selon lui fallu renoncer sous la pression des alcooliers et des autres députés "sensibles aux arguments de l’industrie". Ces derniers auraient menacé de faire détricoter le texte par le Conseil constitutionnel.

D’après le ministère de l’Économie, il faudrait voir le verre à moitié plein. Après tout, il y aurait quand même une avancée puisque le texte rappelle que la loi Évin impose aux influenceurs de présenter l’alcool de façon objective. Une façon explique Bercy de siffler la fin de la récré. Une loi pour rappeler qu’il faut appliquer la loi. C’est mieux que rien ou pas.