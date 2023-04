Fin de vie : l’autorisation du suicide assisté et de l'euthanasie jugée nécessaire par la Convention citoyenne

La Convention citoyenne sur la fin de vie juge nécessaire d’autoriser le suicide assisté.

Que va retenir Emmanuel Macron des préconisations de la Convention citoyenne sur la fin de vie ? C’est toute la question, car le président de la République est toujours resté très prudent sur ce sujet sensible. On devrait en savoir plus à l’issue de son discours, lundi 3 avril à 11h30. Cependant, le chef de l’État a toujours indiqué qu’il ne reprendrait pas tel quel les propositions de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Mais, selon l’Élysée, le président va tirer les conclusions de ce travail et tracer les voies de l’acte II de ce débat national.

Un sujet transpartisan

Dimanche 2 avril, la Convention citoyenne sur la fin de vie a approuvé à 76 % l’aide active à mourir, c’est-à-dire le suicide assisté, et l’euthanasie. La fin de vie est un sujet transpartisan et certains, dans la majorité, aimeraient que ce débat détourne les regards du dossier de la réforme des retraites, explique la journaliste de France Télévisions, Christelle Méral, qui se trouve en direct devant l’Élysée (Paris).