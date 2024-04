Exposition des jeunes aux écrans : le rapport du comité d'experts remis mardi à Emmanuel Macron

Le comité d'experts chargé de plancher sur l'exposition des jeunes aux écrans remettra son rapport à Emmanuel Macron mardi 30 avril, a appris franceinfo auprès de l'Élysée. La remise de ce rapport était attendue fin mars, mais "compte tenu des attentes soulevées" le comité d'experts a "demandé à prolonger le temps de travail afin de consolider ses réflexions et parvenir à des recommandations plus abouties", expliquait le Palais début avril. À l'époque, il insistait sur sa "volonté d'avancer vite" sur ce sujet.

à lire aussi Enfants et écrans : dix jours sans écrans, le défi lancé à 5 500 élèves bordelais

Le 16 janvier dernier, Emmanuel Macron a annoncé la création de ce groupe de travail rattaché à l'Élysée, composé de dix membres "aux expertises et disciplines complémentaires (éducation, recherche, droit, engagement associatif et privé)". Il est coprésidé par Servane Mouton, docteure en médecine, neurophysiologiste et neurologue, ainsi que par Amine Benyamina, chef du département de psychiatrie et d’addictologie de l’hôpital universitaire Paul-Brousse, à Villejuif (Val-de-Marne).

Début avril, l'Élysée a rappelé à franceinfo la "mission" de ce comité d'experts : "faire émerger un constat partagé sur l'impact des écrans, en particulier sur la santé, physique et mentale, des jeunes et leur développement, évaluer l'efficacité des dispositifs de régulation mis en place depuis 2017 et proposer une stratégie d'action adaptée pour mieux maîtriser la place des écrans chez les jeunes".

Une proposition de loi déposée

Entretemps, Les Républicains se sont saisis du sujet. Début avril, deux de leurs députés, Annie Genevard et Antoine Vermorel-Marques, ont annoncé le dépôt d'une proposition de loi pour réguler l'usage des écrans en présence des enfants de moins de trois ans. Les deux élus veulent notamment interdire toute exposition aux tablettes, télévisions et téléphones pour les petits, gardés par une assistante maternelle ou en crèche.

Pour ce faire, ils proposent, par exemple, que "l'interdiction de l'accès des écrans soit bien mentionnée dans [la liste] des critères d'agréments" qui sont délivrés aux professionnels et "dans le contrat qui lie les assistantes maternelles aux enfants", a précisé Annie Genevard le 7 avril sur franceinfo.