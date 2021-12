We Demain : l'Élysée est-il une passoire thermique ?

L'Elysée serait une passoire thermique selon la dernière enquête de We Demain. François Siegel, co-fondateur de We Demain, est l'un des co-auteurs de cette enquête. Il est invité sur le plateau du 23 Heures.

Selon la dernière enquête de We Demain, l'Élysée serait une passoire thermique et les chiffres analysées viennent directement du palais de l'Élysée qui a voulu se montrer transparent. "Ce sont des chiffres exacts que nous publions. Nous avons eu accès aux factures pour dresser un bilan énergétique. Dans toutes les catégories, le bâtiment ne respecte pas les normes environnementales. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel bâtiment alors que la France est dans une course à la performance énergétique", explique François Siegel, co-fondateur de We Demain.

"Chaque président a amélioré le bâtiment à sa façon "

Conscients des gestes environnementaux à effectuer, des efforts auraient été consentis. "Chaque président a amélioré le bâtiment à sa façon. Il y a des améliorations sur la circulation de l'air, sur la circulation du chauffage. Lorsqu'il fait froid, on rajoute des radiateurs électriques, la centrale à fioul a été remplacée par une centrale à gaz. Mais bon, la centrale à gaz n'est pas non plus le plus moderne en ce qui concerne la consommation énergétique", ajoute François Siegel.