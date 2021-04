"Si on est à 95 % zéro déchet et qu'on est des millions, alors on changera le monde"

Dans la famille d'Agathe, on ne produit presque aucun déchets. Il existe plusieurs alternatives sans pour autant consacrer tout son temps à ce mode de vie. Tout d'abord, ils n'achètent jamais de jeux neufs. "On est uniquement sur : soit du réemploi, soit du troc, soit parfois, on va à la déchèterie mobile et il y a plein de gens qui jettent des choses et on les récupère", explique la mère d'Agathe. Pour les denrées alimentaires, la famille d'Agathe se tourne vers les produits du marché achetés à un petit producteur local et vers les courses en vrac.

Un changement progressif

"C'est quelque chose de progressif, ça prend du temps dans le sens où on change petit à petit, on n'est pas dans une démarche où on change tout d'un coup", estime le père d'Agathe. En effet, tout est une question d'habitude et d'adaptation. La famille a notamment investi dans un frigo plus petit et moins énergivore. "Achetant des produits frais, ils n'ont pas besoin d'être stockés dans le frigo et donc, en fait, on met tous nos légumes sur le balcon, ce qui nous permet d'avoir un mini frigo", ajoute le père de famille. "Être 100 % zéro déchet, c'est pas important. Si on est à 95 % zéro déchet et qu'on est des millions, alors on changera le monde", sourit la mère de famille.