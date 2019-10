VIDEO. Quelles sont les marques qui génèrent le plus de pollution plastique ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le mouvement Break Free From Plastic a voulu savoir quelles étaient les entreprises qui généraient le plus de pollution plastique. Ainsi, en septembre 2019, ils ont mené 484 opérations de ramassage de déchets dans 51 pays à travers le monde pour finalement noter les marques des 476 000 objets en plastique collectés quand celles-ci étaient visibles. Parmi les marques les plus retrouvées : Mars, Nestlé, Colgate-Palmolive, Coca-Cola, Phillip Morris…

Coca-Cola, l'entreprise la plus polluante

Parmi les 3 plus polluantes, on retrouve Pepsico avec plus de 3300 déchets plastique dans 28 pays. Avec plus de 4800 déchets plastique dans 31 pays arrive ensuite Nestlé. Et enfin, avec plus de 11 700 déchets plastique dans 37 pays, Coca-Cola arrive en tête des marques les plus polluantes, selon l'étude. "Les engagements récents d'entreprises telles que Coca-Cola, Nestlé et PepsiCo pour faire face à la crise continuent malheureusement de s'appuyer sur de fausses solutions, telles que remplacer le plastique par du papier ou des bioplastiques (...) Ces stratégies préservent largement le modèle commercial à l'origine de la crise de la pollution plastique", regrette Abigail Aguilar, la coordinatrice de la campagne plastique Greenpeace Asie du Sud-est.

Le mouvement Break Free From Plastic demande à ces entreprises de réduire les quantités de plastique qu'elles utilisent et de se tourner vers des emballages réutilisables. Selon un rapport du WWF paru en mars 2019, 100 millions de tonnes de déchets plastique finissent dans la nature chaque année.