VIDEO. Plana, un assistant vocal écolo qui incite à une utilisation plus responsable de nos smartphones

En 2019, Internet polluera plus que l'aviation mondiale. Pour réduire cette pollution Inès Leonarduzzi, fondatrice de l'ONG Digital for The Planet, a créé Plana, un assistant vocal équivalent à Siri chez Apple, qui incite les internautes à une consommation plus responsable de leur smartphone. Pour la PDG, la transition écologique doit, en effet, passer par le numérique. "La technologie va certainement servir le bien commun, c'est une évidence", explique-t-elle. "En revanche, la technologie ça pollue. Et là, il faut trouver des réponses aussi." Concrètement, l'application va donc analyser l'usage que fait un internaute de son smartphone pour l'en informer et va ensuite trouver des solutions pour réduire la pollution que cela engendre. "Aujourd'hui, Plana est capable de me dire : Bonjour Inès, j'ai réalisé que de 23 heures à 5 heures du matin, depuis quelques semaines, tu ne lis jamais tes e-mails. Pendant ce temps-là tes e-mails continuent de charger […] il se trouve que ça émet du carbone dans l'atmosphère […] moi ce que je peux faire c'est que j'arrête cette activité pendant cette période-là et je te fais un check global le matin à 7 heures."



Un dixième de l'énergie mondiale

Aujourd'hui, Internet consomme près de 10 % de l'énergie mondiale. Une consommation en constante augmentation et qui a doublé depuis 2013. Toutes les heures, environ 10 milliards d'e-mails sont envoyés dans le monde. L'envoi d'un simple e-mail avec pièce-jointe est équivalent à laisser une ampoule allumée pendant 24 heures. Les spams reçus chaque année utiliseraient en conséquence autant d'énergie que l'équivalent de la consommation de 2,4 millions de foyers américains, et autant d'émissions de gaz à effet de serre que 3,1 millions de voitures consommant 7,5 milliards de litres d'essence… Si rien n'est fait, en 2025, Internet polluera autant que le transport routier mondial.