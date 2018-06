VIDEO. Blague gênante, chanson détournée, coup de gueule : quand Michel Cymes fait son show

Michel Cymes quitte "Le Magazine de la santé" de France 5. Vendredi 29 juin, il a présenté pour la dernière fois cette émission quotidienne, puisqu'il ne reviendra pas pour la rentrée. Pendant plus de vingt ans, depuis le 26 janvier 1998, le très populaire médecin-animateur a fait rire, interpellé et conseillé les téléspectateurs, au côté de l'échographiste Marina Carrère d'Encausse.

Au-delà de cette émission quotidienne, l'homme à l'humour pince-sans-rire s'est souvent fait remarquer. Franceinfo a sélectionné cinq séquences (savoureuses) à retenir.

1 Ce diagnostic... qui fait mal

En février 2015, il fait une apparition dans le court-métrage Diagnostic, de Fabrice Bracq. Il partage alors l'écran avec Arnaud Cosson et Nicole Ferroni. Il joue le rôle d'un médecin qui fait une annonce (difficile) à un patient. "J'ai beau lire, relire, rerelire les conclusions de mes confrères. Il n'y a aucun doute : vous avez une altération majeure des fonctions cognitives supérieures", déclare-t-il. "Ah oui, il est con quoi…", réagit la femme du patient.

2 Cette mise en scène... macabre

L'image avait circulé sur les réseaux sociaux. Un Michel Cymes mort, blafard, avec des traces de coupures et du sang sur le visage. Pour un numéro de son émission "Aventures de médecine" diffusé le 9 février 2016 sur France 2, le présentateur n'avait pas "hésité une minute à mettre en scène son propre meurtre", explique le HuffPost. "Le but étant d'expliquer aux téléspectateurs le travail de la gendarmerie et de la police scientifique", ajoute le site. La séquence débute à la 18e minute :

3 Ce cadeau... dégoûtant

Cette émission, Anne-Sophie Lapix s'en souviendra. Invité sur le plateau de "C à vous" le 27 février 2017 sur France 5, Michel Cymes annonce à la présentatrice qu'il a un cadeau pour elle. Hésitante, elle finit par ouvrir le paquet pour découvrir un sachet assez peu ragoûtant. "C'est des zizis de serpent", déclare alors Michel Cymes, fier de sa blague. "Ça se cuisine en Chine, quand on a des troubles de l’érection, ça se mange", explique-t-il.

4 Une chanson... détournée

La séquence a amusé les internautes. Pour sa dernière semaine sur le plateau du "Magazine de la santé", Michel Cymes a tourné une reprise de la chanson Toute la musique que j'aime, de Johnny Hallyday. Si l'air est le même, les paroles sont, elles, plus médicales. Le présentateur chante en effet : "Toute la médecine que j'aime, elle vient de là elle vient de ma blouse", ou encore "La médecine vivra, tant que vivra ma blouse". Le clip a été diffusé mardi 26 juin 2018.

5 Ce coup de gueule

"Ainsi donc, Henri Joyeux pourra continuer son œuvre destructrice." Michel Cymes a adressé, mercredi 27 juin, un "carton rouge" au professeur Henri Joyeux. Ce dernier a obtenu, mardi, l'annulation en appel de sa radiation pour des pétitions anti-vaccins. "Évidemment, on ne peut que reconnaître votre victoire : vous aviez raison. (…) Une victoire qui va vous permettre d'instiller le poison du doute dans l'esprit de parents qui se disent que puisque vous avez été blanchi, c'est bien que les vaccins sont dangereux. Une victoire pour les médias qui n'ont cessé de vous inviter depuis des années."