Au Sénégal, 45 % des jeunes filles ratent les cours pendant leurs règles. Pour éviter cela, l'entreprise Apiafrique confectionne des serviettes hygiéniques réutilisables en wax, et made in Sénégal.

Pour lutter contre la précarité menstruelle, l'entreprise sociale Apiafrique produit des serviettes hygiéniques réutilisables. "Ça nous permet de ne pas rater les cours d'éducation physique et on peut la changer à l'école et la remettre aussi dans le sac. Ce qui est le plus intéressant, c'est que ça dure deux ans. On peut l'utiliser deux ans", confie Falla, étudiante au lycée Mamadou Lena Diop.

"Les règles doivent se vivre de façon épanouie"

Créée en 2016 à Ngaparou, Apiafrique emploie aujourd'hui 25 personnes et produit 1000 serviettes par mois. Une serviette réutilisable coûte de 2000 à 3000 francs CFA. Si elles l'utilisent pendant deux ans, les jeunes filles et les femmes peuvent économiser jusqu'à 21 000 francs CFA. "On s'est rendu compte que la problématique ne reste pas seulement l'accès aux protections intimes, mais également l'accès au niveau des écoles, ne serait-ce que pour les toilettes, car il y a parfois qu'un seul toilette pour à peu près quarante filles", explique Paulette Rodrigues, la directrice commerciale d'Apiafrique.

Elle précise également que les règles peuvent être un tabou dans les familles. "Parfois, la jeune fille va avoir ses premières règles et ne sera pas équipée, n'aura pas eu les informations pour pouvoir être préparée à vivre ses règles de façon épanouie", estime Paulette Rodrigues. "Les règles doivent se vivre de façon naturelle, c'est quelque chose qui est humain qui doit se vivre de façon épanouie", conclut-elle.

