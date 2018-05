Un sac plastique a été retrouvé à près de 11 km de profondeur dans l'océan Pacifique

Outre ce sac plastique, 3 424 débris d'origine humaine ont été retrouvés dans les "parties les plus profondes des océans", selon une étude parue dans la revue "Marine Policy".

C'est un mal profond. Selon une étude parue dans la revue Marine Policy (en anglais), un sac plastique a été vu le 20 mai 1998 dans la fosse des Mariannes, à 10 898 m de profondeur, dans l'océan Pacifique. "Au cours des décennies qui ont suivi", ce déchet "s'est probablement décomposé en d'innombrables microplastiques jonchant la surface de l'océan", relève le site Science Alert, qui se fait l'écho de cette découverte, jeudi 10 mai.

Cette étude, menée par l'Agence japonaise pour les sciences et technologies marines et terrestres, a compilé plus de 5 000 observations réalisées lors de plongées ces 30 dernières années pour établir un panorama de la présence de déchets plastiques dans nos océans. Bilan : 3 425 débris d'origine humaine ont été retrouvés dans les "parties les plus profondes des océans".

"Selon les auteurs de cette étude, la seule façon d'empêcher que ce problème ne s'aggrave est de réglementer la production de plastique à usage unique et d'empêcher l'écoulement de ces débris dangereux sur nos côtes", note Science Alert.