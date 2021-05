Un rideau anti-moustique efficace à 100% pour remplacer les insecticides toxiques

Quoi de plus énervant que de s'endormir en plein été et d'entendre un léger bourdonnement au dessus de sa tête, sans jamais réussir à attraper la vilaine bête. Avec ces rideaux anti-moustique fabriqués en Italie et tissés en France, c'est du passé. Une belle innovation pour se passer des insecticides toxiques et polluants et passer des nuits estivales plus reposantes. #IlsOntLaSolution

L’été approche et avec lui les séances de bronzette au soleil, les vacances les pieds dans l’eau et les apéros en terrasse… mais invariablement, été rime aussi avec moustique. Si nous haïssons tant ce petit insecte, c’est à cause de ses piqûres qui grattent. Moins pour les virus mortels et les parasites dangereux qu’il transporte.

Au niveau de la planète, le moustique est responsable de la mort d’environ 800 000 personnes chaque année, le plaçant en tête, et de loin, des animaux les plus dangereux pour l’Homme. À titre de comparaison, le requin pourtant craint de tous, ne tue “que” six personnes par an.

Efficace même contre le moustique tigre

Pour se défendre, des dizaines de solutions ont été développées depuis des années mais celle-ci promet d’en séduire beaucoup. L’Institut de recherche pour le développement de Montpellier a développé un principe actif mortel contre ces petites bêtes volantes. Incorporé directement sur le fil lors de sa fabrication, ce produit est un insecticide efficace à 100%, même sur le moustique tigre, conformément aux normes exigées par l’OMS. “Le moustique va entrer en contact avec le rideau quand il va vouloir traverser ou aller piquer sa proie et à force de contact le moustique est tué ou il subit un effet knockdown qui l’empêche de piquer”, développe Virginie Linder, directrice de Linder, une entreprise familiale spécialisée dans le tissage depuis un siècle.

Mieux, cette substance inoffensive pour l’être humain ne change rien à la matière du tissu. Le travail pour l’ourdisseuse n’est donc pas plus compliqué, en témoigne Claude Jacquemot : “Oui, il va pas mal. Enfin du point de vue de l’ourdissage, il est comme les autres, il va très bien.”



De plus, le tissu résiste aux UV et reste efficace pendant trois ans ou jusqu’à six lavages. De quoi apporter une touche moderne à votre intérieur tout en vous évitant d’avoir recours à des produits toxiques et polluants.