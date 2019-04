Toulouse : moustiques tigres, la guerre est déclarée

Se balader dans son jardin, un plaisir retrouvé pour Yvonne après une invasion de moustiques tigres. "Il y a deux ans, on ne pouvait plus aller dans le jardin sans se faire piquer. Je ne pouvais plus étendre mon linge, je ne pouvais plus jardiner, on ne pouvait plus manger et ça devenait insupportable", explique Yvonne Calsou, du collectif "La brigade du tigre". La solution ? La mise en place de pièges à moustique, situés au sol dans une zone ombragée là où vit ce nuisible friand des eaux stagnantes. Résultat : jusqu'à 40 moustiques capturés par heure et un été tranquille.



Réaménager son jardin

Yvonne a réaménagé son jardin pour éviter la prolifération de l'insecte : arbres taillés ras, vase clos, arrosoir retourné. De bonnes actions qu'Yvonne et son collectif souhaitent partager à leurs voisins grâce à une campagne de sensibilisation. Près de 70 personnes ont d'ores et déjà décidé d'acheter un piège à moustique. "Le bouche-à-oreille a énormément fonctionné", conclut-elle. Une initiative suivie à Blagnac (Haute-Garonne).

