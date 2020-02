Tempête Dennis : plusieurs toitures arrachées à Liévin, dans le Pas-de-Calais

Plusieurs maisons ont eu leur toiture arrachée ou endommagée à Liévin, dans le Pas-de-Calais, après le passage de la tempête Dennis. La commune va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Les toitures de sept à huit maisons ont été arrachées ou endommagées dans la commune de Liévin (Pas-de-Calais), dimanche soir, à cause des vents violents de la tempête Dennis, rapporte France Bleu Nord. Il n'y a pas eu de blessés.

De nombreux habitants de Liévin évoquent une "mini tornade" qui a duré moins d'une minute : "le ciel s'est assombri tout à coup", raconte Joël, un habitant. "Il s'est mis à pleuvoir très fort. On ne voyait pas à un mètre, c'était pire que du brouillard. On a entendu un bruit sourd, le vent qui s'engouffre partout", poursuit-il.

Une rue de Liévin jonchée de débris

Jamela habite l'une des maisons dont le toit s'est envolé. "Mes deux petites dormaient à l'étage. J'ai entendu un bruit assourdissant comme si ma maison se soulevait. J'ai pris mes filles et je les ai descendues en bas et c'est là que le toit s'est envolé. J'ai eu peur, je me suis demandé si la maison n'allait pas s'effondrer surtout qu'il y avait mes enfants à l'intérieur. Quand on voit tous les dégâts, je trouve qu'on s'en sort bien qu'il n'y ait pas de blessés."

L'une des rues de Liévin est jonchée ce lundi des toitures arrachées, des tuiles envolées, des débris qui jonchent la route. La mairie va faire une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.