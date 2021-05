Singapour : une ville plus verte pour lutter contre le réchauffement climatique

"Ville jardin", "Ville oasis" : voici des surnoms qui vont plutôt bien à Singapour. Dans la cité-État d'Asie du Sud-Est, la végétation recouvre les rues, s'étale sur les terrasses et grimpe sur les immeubles, à l'horizontale comme à la verticale. "Maintenant, on construit des immeubles verts. C'est tout de même autre chose que de vivre dans une jungle en béton", souligne un passant. Dans cette ville, l'une des plus densément peuplée au monde et où la température moyenne est de 28 °C, la lutte contre la surconsommation d'énergie et le réchauffement climatique est une priorité.



Une ville modèle

Le slogan de Singapour n'est d'ailleurs autre que "Green Nation" ("la nation verte"). Certains immeubles sont équipés de panneaux solaires. Un autre complexe comprend autant d'arbres sur ses toits qu'il n'y en avait au sol avant sa construction. Le but des autorités est de transformer 80% des immeubles d'ici à 2050, pour réduire la consommation énergétique et les émissions de CO2. Désormais, Singapour se veut être un modèle de développement durable.