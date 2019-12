Seine-Maritime : l'incendie de la raffinerie Total maîtrisé

Une raffinerie du groupe Total en feu. L'image est impressionnante, montrant un sinistre qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 décembre vers 4 heures du matin près du Havre (Seine-Maritime). Une pompe chargée de faire circuler le pétrole brut a pris feu. L'incendie a été rapidement maîtrisé et les consignes de confinement levées. Le maire de Gonfreville-l'Orcher, Alban Bruneau, s'est voulu rassurant. "On était prêt à déclencher tout le système d'alerte et d'information auprès des populations, mais la situation n'a pas nécessité ce type d'intervention."

Six mois à l'arrêt ?

Le centre de raffinement de Normandie situé près du Havre est le plus important en France avec 1 500 salariés et représente 12% des capacités de raffinage du pays. L’incendie a entrainé un arrêt de la production. Mais selon les syndicats, les dégâts seraient très importants et on parle d'un arrêt de production de quatre à six mois. Le site classé Seveso niveau haut avait été arrêté pour maintenance en septembre et octobre dernier. Selon Total, la raffinerie fonctionne partiellement.