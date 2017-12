Saumon : le bio est-il vraiment meilleur ?

Le saumon, poisson le plus consommé en France, est un incontournable du réveillon. Pour s'y retrouver dans les rayons, il faut se fier aux étiquettes. Label Rouge, bio, que valent vraiment ces appellations ? Certaines certitudes sont balayées par une étude de l'UFC-Que Choisir. L'association de consommateurs a comparé la qualité de 23 saumons fumés. Deux références bio obtiennent 11,2/20 et 12/20. Une autre référence, non labellisée, est mieux notée : 14,7/20.

L'alimentation des saumons bio en cause

Si le saumon bio est aussi mal classé dans cette étude, c'est qu'il contient des polluants : du plomb, de l'arsenic ou encore des composés toxiques comme les PCB. Comment se sont-ils retrouvés là ? À cause de leur alimentation. Les saumons biologiques, c'est une obligation, sont nourris avec des farines issues d'autres poissons. La pollution des océans contamine cette ressource et donc les saumons bio qui la consomment.

