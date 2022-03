Bien-être : les nombreuses vertus de la sève de bouleau

Quand le bouleau se remet au travail, et que la sève recommence à circuler, c'est que l'hiver touche à sa fin. Dans la vallée de Thann (Haut-Rhin), cinq producteurs ont développé leur activité de récolte de sève. La saison débute calmement, en raison des gelées. "Comme chaque année, on est sur le qui-vive. (…) Mais du moment que c'est parti, quand on sait que ça commence à couler, après on est parti sur une récole d'environ deux ou trois semaines", confie Jérémie Kubler, producteur de sève de bouleau.



Diurétique et drainante

Le produit est très attendu dans les boutiques spécialisées. "Depuis 15 jours déjà, on nous demandait : 'Quand est-ce qu'elle arrive ?' C'est vraiment ce que [les clients] s'offrent pour leur bien-être", raconte Patricia Henner, responsable de rayon à Riedisheim (Haut-Rhin). Les adeptes sont prêts à dépenser 45 euros pour trois semaines de cure. "Elle est à la fois diurétique et drainante, et donc permet à certaines périodes de l'année de faire des cures de détoxification", explique Christian Wilhelm, pharmacien.