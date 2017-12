Santé : les effets du réchauffement climatique sur la mortalité

Le chaud et le froid ont-ils un impact sur la mortalité ? Pour répondre à cette question, l'agence Santé publique France a passé 18 zones métropolitaines au crible entre 2000 et 2010. "La mortalité est 95% plus importante lors des jours de forte chaleur. Le froid va déclencher des maladies cardio-vasculaires qui vont mettre un certain temps à s'installer et parfois conduire au décès. La chaleur, au contraire, a un effet très rapide, le corps fournit un effort très important pour maintenir sa température. Cela provoque déshydratation, malaises, épuisement généralisé..." explique Mathilde Pascal, épidémiologiste à Santé publique France.

La mortalité va évoluer avec le réchauffement climatique

La spécialiste précise : "La mortalité liée à la chaleur va augmenter avec le réchauffement climatique, celle liée au froid pourrait diminuer légèrement dans certaines régions du monde, mais l'augmentation du risque et de l'impact de la chaleur et plus important que la diminution des décès liés au froid."