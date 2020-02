Santé : la saison des allergies au pollen est déjà là

C'est un adversaire invisible ou presque. Touchant près d'un Français sur trois, les pollens allergisants sont déjà dans l'air. Hiver sans gel, températures élevées, les cyprès qui fleurissent à la fin de l'hiver ont cette fois deux à trois mois d'avance sur la normale. "Ça commence, la fatigue, les yeux qui grattent, j'éternue, je me mouche beaucoup", confirme une jeune femme.

La saison des cyprès de plus en plus tôt

Chez les allergologues, les carnets de rendez-vous sont déjà remplis, comme dans la région niçoise. "Ça fait plusieurs années qu'on voit la saison des cyprès commencer de plus en plus tôt", explique le Dr Michèle Ben Hayoun. D'après les praticiens, la période des allergies est aussi plus étendue, jusqu'à la fin de l'été, et surtout elle concerne de plus en plus de personnes. Pour se protéger, avant les médicaments, le premier conseil, c'est la douche, surtout se rincer les cheveux, car les pollens viennent s'y accrocher.

