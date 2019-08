Produits ménagers : l'impact sur l'environnement et la santé mesuré par 60 millions de consommateurs

Dans une nouvelle enquête, le magazine révèle que certains produits ménagers, pourtant labellisés Écolabel, contiennent des substances problématiques pour l'environnement ou pour la santé.

Le magazine 60 millions de consommateurs publie mardi 27 août son nouveau numéro, dans lequel une centaine de produits ménagers sont passés au crible afin de mesurer leur impact sur l'environnement et la santé.

Pour la première fois, une nouvelle échelle de notation est utilisée : le Ménag'Score. "C'est un système d’étiquetage simple et immédiat s’appuyant sur la base de référentiels scientifiques. Il propose une gradation allant de A à E", explique l'institut national de la consommation dans un communiqué. "La lettre A indique que le produit ne contient pas ou très peu de substances nuisibles pour la santé et l’environnement. À l’inverse, la lettre E révèle une grande quantité de toxiques", peut-on lire dans une pétition en ligne, en faveur de la création d'un Ménag'Score, par 60 millions de consommateurs.

Parmi les produits notés "A", le liquide multisurfaces Biovie. Dans cette catégorie, d'autres produits, pourtant labellisés "Écolabel" récoltent un C, comme Etamine du lys, Apta ou Univert. "On ne peut pas acheter des produits avec des Écolabel les yeux fermés : dans certains, on a quand même trouvé certaines substances problématiques pour l'environnement, dans d'autres des substances problématiques pour la santé", affirme Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint au magazine 60 millions de consommateurs. Dans la catégorie des produits WC, c'est le gel WC Lidl qui est le mieux noté. Mais la marque Lidl est mal notée dans la catégorie des liquides multisurfaces.