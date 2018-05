Pollution : une "marche des cobayes" part de Fos-sur-Mer pour interpeller le gouvernement sur la responsabilité des industriels

Environ 150 associations de victimes et de collectifs de protecton de la santé et de l’environnement lancent mercredi cette marche pour dénoncer les pollutions qui font de plus en plus de victimes tous les ans.

Un site industriel à Fos-sur-Mer le 10 mars 2017. (BORIS HORVAT / AFP)