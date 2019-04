Pollution : des défis planétaires pour éveiller les consciences

Une plage en Ouganda jonchée de déchets, puis nettoyée. Même coup de balai en Russie. Des défis solidaires aux quatre coins du monde mis en lumière via les réseaux sociaux. Le principe : repérer un endroit bien sale, le nettoyer, puis poster un cliché avant et après. Ou quand une photo percute beaucoup plus que des mots. Ces défis prennent de l'ampleur, un peu partout dans le monde. Objectif : éveiller les consciences.

La tâche est immense

Symbole d'une génération : ces jeunes qui se mobilisent depuis des semaines pour défendre la planète. Et la tâche est immense. Car sur terre et sous la mer, des bénévoles trouvent toujours toutes sortes d'objets. Sous les flots, la pêche est même souvent sidérante. Pas de quoi freiner le mouvement. De nouvelles opérations sont déjà prévues en avril et en mai à Lyon (Rhône), Lille (Nord) et Bordeaux (Gironde).

