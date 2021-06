Pollution au large de la Corse : les "bandits maritimes" vont être "arraisonnés assez vite", dit Barbara Pompili

"Nous sommes sur de la délinquance caractérisée. Ce sont des bandits environnementaux qui dégazent, qui vident leurs cales des eaux grises utilisées dans le moteur, pour éviter d'avoir à le faire à quai et pour faire des économies", s'est indignée Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique sur France Inter mardi 15 juin. Elle réagit à la pollution maritime aux hydrocarbures lourds repérée vendredi au cours d’un exercice mené par la base aérienne de Solenzara, en Corse.

"Ces gens-là sont des délinquants, ils sont en train d'être poursuivis, l’enquête avance bien et je pense que nous allons pouvoir les arraisonner assez vite", a précisé la ministre. Trois bateaux sont soupçonnés. Ils ont été localisés et, selon Barbara Pompili, "ils vont pouvoir être contrôlés le plus vite possible". "Ils seront sévèrement punis", a-t-elle prévenu.

"Cette délinquance environnementale est insupportable, on ne peut pas continuer comme cela." Barbara Pompili



Concernant l'état actuel de cette pollution maritime, la ministre a assuré que "tous les moyens pour pomper au maximum cette pollution en mer", ont été mis en place. "Maintenant on a des nappes qui se sont un peu disloquées, on a quelques arrivées sur les plages mais grâce au pompage ce sont des petites galettes. Elles ont été ramassées mais je dis aux promeneurs, si vous en voyez, n'y touchez pas et alertez les autorités."