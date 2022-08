Manche : la baie d'Écalgrain, un paradis sauvage à flanc de falaise

La baie d'Écalgrain (Manche), tout au bout de la Normandie, est la dernière étape avant l'Angleterre. Restée sauvage, elle donne une impression de bout du monde. Ici, l'eau fraîche n'enlève rien au charme du lieu. Le cadre est apprécié pour son calme, mais pas seulement. Écalgrain est également un terrain de jeu, comme pour un groupe venu expérimenter le coasteering, un mélange entre randonnée aquatique et sauts depuis les rochers. "L'ambiance, le cadre, le site, c'est… Et puis, les sensations, un peu, quand même !", s'enthousiasme un adepte.



Chaque jour un nouveau visage de la baie

Le parcours a été pensé par les guides comme une visite sur des falaises, parmi les plus vieilles de France. "On s'est dit que ce serait une bonne idée de faire découvrir la côte d'une autre manière, en faisant participer les gens et en les faisant sauter", explique Salomé Gibert, guide de coasteering chez Ses Cotentin. Pour certains habitants de la région, c'est même une redécouverte. Jérôme Houyvet, photographe professionnel, connaît le site sous toutes ses coutures. Depuis plus de 30 ans, il arpente le sentier côtier, et découvre toujours un nouveau visage de la baie. "Les lumières qui changent, la direction du vent, les saisons, les couleurs, la végétation", énumère-t-il.