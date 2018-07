Les meilleures méthodes pour se protéger des moustiques

Pour savoir si vous êtes concerné ou non par les attaques de moustiques, vous pouvez consulter le site Vigilance moustiques : vous y trouverez une carte de France des départements en vigilance jaune, orange et rouge. Pour les moustiques tigres, vous trouverez dans le sud de la métropole les zones où ils sont implantés et actifs. Pour le moment, les seuls cas de maladies déclarées se situent, en rouge foncé, dans les DOM-TOM. Si vous constatez la présence d'un moustique tigre, vous pouvez le signaler sur le portail de signalement du moustique tigre.

À lire aussi : Moustique, la petite bête qui dérange

Nos conseils pour éviter de se faire piquer par les moustiques

Pour se protéger des moustiques, voici nos conseils :