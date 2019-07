Les méduses reviennent en force

Elles sont de retour en Corse, les Pelagia noctiluca. Des méduses responsables de brûlures douloureuses. Sur une plage du Golfe d'Ajaccio (Corse-du-Sud), certains vacanciers les attrapent, d'autres les évitent. "C'est très irrégulier. Parfois il n'y en a pas du tout, mais l'eau reste urticante", assure une plaisancière. Chaque année, ces méduses s'échouent en banc près du rivage via les vents et les courants.

Pollution et surpêche en cause

Et face aux brûlures, mieux vaut s'en remettre au savoir-faire des sauveteurs. "La crème permet d'apaiser. Si vraiment on a rien, le système D est d'utiliser de la mousse à raser et de racler avec une carte d'identité", détaille Léo Gilbert, nageur sauveteur. Derrière la prolifération de ces indésirables, la pollution et la surpêche qui entraînent la mort de leurs prédateurs naturels, mais aussi la montée de la température des eaux qui rend leur développement plus rapide.

