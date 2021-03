La municipalité écologiste de Lyon a provoqué la polémique, en proposant aux écoliers de la ville un menu sans viande (mais avec poisson et œufs) dans les cantines scolaires. Il s'agit, explique-t-elle, d'"accélérer le service" pour mieux se plier aux exigences du nouveau protocole sanitaire contre le Covid-19.

Ce choix est-il dangereux pour la santé des enfants ? "Avant trois ans, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée, affirme Sarah José, diététicienne et nutritionniste à Cannes. Si on veut, on le fait à partir de trois ans, on le fait accompagné et avec un suivi médical, pour voir s'il n'y a pas de carences. Dans le végétarisme, il faut avoir une très bonne connaissance et, dans tous les cas, une surveillance biologique.

