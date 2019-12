Intempéries : eau non potable dans 65 communes normandes

L'eau a été contaminée du fait des innondations des dernières semaines.

Attention, danger. Plus de 23 000 Normands sont invités à ne pas boire l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes précipitations, a annoncé vendredi 27 décembre l'Agence régionale de santé (ARS) soit environ 16 000 de plus qu'annoncé deux jours plus tôt.

Sont désormais également concernées 43 communes autour d'Auffay, à une quarantaine de km au nord de Rouen, et de Blacqueville, à 25 km au nord-ouest, où l'eau du robinet est trouble ou colorée, selon l'ARS. Cette liste s'ajoute à celle annoncée mardi, concernant 6 200 habitants de 15 communes de Seine-maritime et 1 080 de sept communes de l'Orne.

Des particules d'argiles et de limons

Dans ces secteurs, l'eau du robinet ne doit pas être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments sauf si elle est portée à ébullition, selon la préfecture. L'eau est colorée par des particules d'argiles et de limons, qui ont atteint les nappes souterraines après des pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres, selon l'ARS.

Ce phénomène accentue les risques de contamination microbienne, précise l'Agence. Les abonnés sont directement informés par les collectivités ou exploitants qui mettent à disposition de l'eau en bouteille, selon le communiqué de la préfecture.