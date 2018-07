Hautes-Pyrénées : Nestier abrite une piscine biologique bonne pour l'environnement

Le rituel est un peu particulier avant de plonger de la piscine de Nestier (Hautes-Pyrénées) : la douche au savon de Marseille est impérative. Cette piscine est biologique : pas de chlore, aucun produit phytosanitaire, mais simplement quelques plantes installées tout autour du bassin qui filtrent et épurent l'eau. Quatre à cinq heures de nettoyage manuel par jour sont nécessaires pour maintenir l'eau transparente. Cet écrin de nature, situé au pied des Pyrénées peut accueillir jusqu'à 200 personnes par jour.

Bonne pour la peau

Au-delà du confort procuré par une eau limpide et non chlorée, la baignade naturelle présente des qualités environnementales, car elle ne rejette aucun produit chimique dans la nature ou le réseau, mais s'intègre en plus dans un milieu vivant et végétalisé. Un coup de pouce à l'environnement qui ne coûte pas plus cher qu'une piscine classique. L'entrée est facturée entre 2 et 3 euros. En France, il n'existe qu'une douzaine de piscines biologiques comme celle de Nestier. Un concept qui semble séduire de plus en plus.

