Été : comment bien choisir sa crème solaire ?

Il est au rendez-vous des vacances pour dorer les corps, mais attention, le soleil peut aussi les brûler. Choisir sa protection solaire entre laits, crème, et sprays, n'est pas toujours facile. Plus important peut-être que la couleur carotte du bronzage : l'indice de protection. Il ne faut pas descendre en dessous de 50 pour les peaux claires, ni en dessous de 20 ou 30 pour les plus mates. Mais que contiennent nos crèmes solaires ? Sont-elles dangereuses ? Une étude du magazine "Que choisir" pointe plusieurs ingrédients nocifs. "On peut trouver des perturbateurs endocriniens, qui sont particulièrement déconseillés pendant la grossesse, chez les tous petits, les adolescents...", énumère Fabienne Maleysson, journaliste chez "Que choisir".

Les UVA, bien plus dangereux que les UVB

Pour aider le consommateur à s'y retrouver, il existe une application gratuite : "Quelcosmetic". En scannant le code-barre de votre crème solaire, vous saurez si elle contient des produits nocifs. Pas de panique, il existe des crèmes solaires sans danger : il faut impérativement se protéger quelque soit la nature de sa peau. Si on connaît bien les UVB qui donnent des coups de soleil, les UVA passent inaperçus mais pénètrent bien plus profondément et sont beaucoup plus dangereux. Alors pour ne pas gâcher vos vacances, n'oubliez pas de vous protéger du soleil cet été.